Элина СВИТОЛИНА: «Он смотрит на мир с закрытыми глазами»
Теннисистка о дисквалификации Гераскевича
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пропустил первый заезд на Олимпийских играх-2026 из-за дисквалификации Международного олимпийского комитета за ношение «шлема памяти».
Поддержку спортсмену выразила украинская теннисистка Элина Свитолина, которая публично встала на его сторону и призвала обратить внимание на ситуацию.
«Как по мне ситация с Гераскевичем показывает насколько МОК с закрытыми глазами смотрит на этот мир», – заявила Элина.
Ранее Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали.
