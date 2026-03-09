Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Элина СВИТОЛИНА: «Он смотрит на мир с закрытыми глазами»
09 марта 2026, 01:32
Элина СВИТОЛИНА: «Он смотрит на мир с закрытыми глазами»

Теннисистка о дисквалификации Гераскевича

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич пропустил первый заезд на Олимпийских играх-2026 из-за дисквалификации Международного олимпийского комитета за ношение «шлема памяти».

Поддержку спортсмену выразила украинская теннисистка Элина Свитолина, которая публично встала на его сторону и призвала обратить внимание на ситуацию.

«Как по мне ситация с Гераскевичем показывает насколько МОК с закрытыми глазами смотрит на этот мир», – заявила Элина.

Ранее Гераскевич рассказал, какой компромисс ему предлагали.

Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
