Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Кудровка
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 09:49 | Обновлено 02 марта 2026, 09:52
43
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Кудровка

Поединок 18-го тура Премьер-лиги состоится 2 марта в 13:00 по киевскому времени

02 марта 2026, 09:49 | Обновлено 02 марта 2026, 09:52
43
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Кудровка
Украинская Премьер-лига. Полтава – Кудровка

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 2 марта, встретятся «Полтава» и «Кудровка».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на «Оболонь-Арене» в Киеве. Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полтава» занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.39 для «Полтавы» и 2.08 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Иван ФЕДЫК: «Он не совсем выполнил те установки, о которых мы говорили»
Бар ЛИН: «Я надеюсь, что все будут здоровы и это скорее закончится»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда есть что улучшать»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кудровка Полтава - Кудровка где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01 марта 2026, 09:41 49
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02 марта 2026, 08:42 1
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026

Нигерия может заменить Иран

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01.03.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Бокс | 02.03.2026, 02:22
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Фьюри предложили бой за пояс. Ждут ответ британца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 19
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 104
Другие виды
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем