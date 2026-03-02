Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Кудровка

В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 2 марта, встретятся «Полтава» и «Кудровка».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на «Оболонь-Арене» в Киеве. Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.

«Полтава» занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

