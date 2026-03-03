Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением об игре полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко, а также оценил его перспективы в сборной Украины:

– Интересует персона Владимира Бражко. В 2024 году он играл у вас постоянно, однако в 2025-м выпал из обоймы. Сейчас он провел сборы вроде неплохо, как вы оцените его состояние?

– Я не хочу останавливаться на личностях, но на этой позиции сейчас большая конкуренция. Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером команды. Однако на этой позиции большая конкуренция.

Например, Егор Ярмолюк, ранее игравший за молодежку. На мой взгляд, он является лидером «Брентфорда», несмотря на то, что он не постоянно играет.

Последние матчи он выходил на замену, но вот последний раз играл. Поэтому нужно показывать свой уровень, и мы будем смотреть, кого вызвать, – признался Ребров.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 24 матча в составе «бело-синих», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

В активе полузащитника – девять игр в футболке сборной Украины. Последний раз Бражко играл за «сине-желтых» 13 октября 2025 года против Азербайджана (2:1).