  4. Артета раскрыл секрет победы над Челси. Чем недоволен тренер?
Англия
02 марта 2026, 05:38 | Обновлено 02 марта 2026, 05:39
Наставник Арсенала поделился мыслями после триумфа в дерби

Тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после триумфа в дерби против «Челси» (2:1) в 28-м туре АПЛ.

«Мы ожидали тяжелого противостояния. Это коллектив высочайшего уровня, отлично подготовленный тактически. Считаю, что на протяжении всей встречи мы демонстрировали качественный футбол.

Пропущенный мяч в раздевалку нас расстроил, но впереди был целый тайм. Признаю: когда соперник остался в меньшинстве, нам следовало качественнее контролировать мяч.

Мы осознавали критическую важность борьбы при стандартах, ведь «Челси» традиционно силен в этих компонентах», – отметил тренер.

Говоря о Юрриене Тимбере, Артета подчеркнул, что игрок значительно усиливает команду как в обороне, так и в атаке.

Комментируя игру вратаря Давида Райи, испанец добавил: «Его финальный сейв был просто невероятным, хотя мы не должны были доводить дело до такой нервотрепки. Я горд настроем парней. Сейчас март, мы сохраняем шансы во всех турнирах и находимся в группе лидеров».

Арсенал Лондон Микель Артета Челси Юрриен Тимбер Давид Райя чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
