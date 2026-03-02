Легенда Барсы встал на сторону оппозиции – Лапорта прокомментировал

Действующий глава «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Хави Эрнандеса поддержать Виктора Фонта в борьбе за пост президента каталонского клуба. Легендарный полузащитник и бывший тренер «сине-гранатовых» посетил штаб оппозиционного кандидата, где официально поставил подпись за его выдвижение.

Напомним, что Хави занимал пост главного тренера «блауграны» с 2021 по 2024 год – весь этот период пришелся на второе президентство Лапорты.

«Хави имеет полное право открыто поддерживать любого из претендентов. Это его личный выбор, а мы проводим честные демократические выборы», – отметил Лапорта.

Имя победителя предвыборной гонки станет известно 15 марта, а новый руководитель официально вступит в должность с 1 июля.