Испания
28 февраля 2026, 19:29 | Обновлено 28 февраля 2026, 19:31
Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги

Игрок Барселоны стал самым молодым автором хет-трика в XXI веке

Ламин Ямаль. Ламин Ямаль

18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль стал самым молодым автором своего первого хет-трика в Ла Лиге в XXI веке.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором благодаря трем голам испанца и одному от Левандовски Барселона дома победила Вильярреал со счетом 4:1.

Ямалю на момент оформления хет-трика было 18 лет и 230 дней.

Предыдущее достижение также принадлежало игроку Барселоны Джованни дос Сантосу, который в 2008 году совершил свой первый хет-трик в чемпионате Испании в возрасте 19 лет и 6 дней.

Самые молодые игроки, оформившие свой первый хет-трик в Ла Лиге в XXI веке

  • 18 лет и 230 дней – Ламин Ямаль (Барселона), против Вильярреала, 2026
  • 19 лет и 6 дней – Джовани дос Сантос (Барселона), против Мурсии, 2008
  • 19 лет и 125 дней – Санти Мина (Сельта), против Райо Вальекано, 2015
По теме:
100 матчей Флика во главе Барселоны. Немец немного не дотянул до рекорда
Барселона – Вильярреал – 4:1. Бенефис Ямаля. Видео голов и обзор матча
Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
