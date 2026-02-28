Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги

18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль стал самым молодым автором своего первого хет-трика в Ла Лиге в XXI веке.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором благодаря трем голам испанца и одному от Левандовски Барселона дома победила Вильярреал со счетом 4:1.

Ямалю на момент оформления хет-трика было 18 лет и 230 дней.

Предыдущее достижение также принадлежало игроку Барселоны Джованни дос Сантосу, который в 2008 году совершил свой первый хет-трик в чемпионате Испании в возрасте 19 лет и 6 дней.

Самые молодые игроки, оформившие свой первый хет-трик в Ла Лиге в XXI веке

1 - Youngest players to score their first hat-trick in @LaLigaEn in the 21st century:



18 years and 230 days - LAMINE YAMAL today vs Villarreal

19 years and 6 days - Gio dos Santos vs Murcia in May 2008

19 years and 125 days - Santi Mina vs Rayo Vallecano in April 2015



Gold. pic.twitter.com/ZffYyeDAep