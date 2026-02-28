Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги
Игрок Барселоны стал самым молодым автором хет-трика в XXI веке
18-летний игрок Барселоны Ламин Ямаль стал самым молодым автором своего первого хет-трика в Ла Лиге в XXI веке.
Произошло это в матче 26-го тура, в котором благодаря трем голам испанца и одному от Левандовски Барселона дома победила Вильярреал со счетом 4:1.
Ямалю на момент оформления хет-трика было 18 лет и 230 дней.
Предыдущее достижение также принадлежало игроку Барселоны Джованни дос Сантосу, который в 2008 году совершил свой первый хет-трик в чемпионате Испании в возрасте 19 лет и 6 дней.
Самые молодые игроки, оформившие свой первый хет-трик в Ла Лиге в XXI веке
- 18 лет и 230 дней – Ламин Ямаль (Барселона), против Вильярреала, 2026
- 19 лет и 6 дней – Джовани дос Сантос (Барселона), против Мурсии, 2008
- 19 лет и 125 дней – Санти Мина (Сельта), против Райо Вальекано, 2015
