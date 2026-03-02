Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ

Диалог по поводу продление контракта между «ПСЖ» и хавбеком Сенни Меюлю зашел в тупик. Текущий договор 19-летнего футболиста действует до лета 2027 года, однако на данный момент сторонам не удается достичь согласия. За ситуацией активно наблюдают представители английской Премьер-лиги – «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити», информирует Caught Offside.

Согласно сведениям источника, руководство парижского гранда не собирается отпускать перспективного игрока без финансовой компенсации. В случае, если договориться не удастся, «ПСЖ» рассмотрит варианты продажи полузащитника, установив стартовую цену в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Меюлю принял участие в 28 официальных встречах, отметившись 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.