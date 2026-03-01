«Всегда показывал, на что способен». Забарный красноречиво ответил критикам

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный поделился мыслями о победе в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Гавром» (1:0).

«Это был сложный матч. Они играли хорошо. Мы этого ожидали. Здесь никогда не бывает легко играть, но мы взяли три очень важных очка», - приводит слова Забарного DAZN.

«Критика? Это всегда часть футбола. Я всегда оставался сосредоточенным, показывая, на что способен. Хороший матч, надо продолжать так же. Каждая победа важна. Каждый матч - важен. Все просто», - добавил Илья.

