Обнародована оценка Яремчука за матч Лиона против Марселя на пять голов

Украинский форвард Роман Яремчкук узнал оценки за матч 24-го тура Лиги 1 2025/26 между командами Марсель и Лион (3:2).

Статистический портал WhoScored поставил Роману 6.4 балла. Яремчук впервые вышел в старте Лиона и отыграл 60 минут.

Лучшим игроком встречи был признан автор двух ассистов в составе гостей Эндрик – 8.3.

Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил дубль и принес Марселю победу, получил 7.9.

Оценки WhoScored за матч Марсель – Лион (3:2)