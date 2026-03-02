Франция02 марта 2026, 05:29 |
Обнародована оценка Яремчука за матч Лиона против Марселя на пять голов
Роман отыграл 60 минут, провансальцы одержали победу со счетом 3:2
02 марта 2026, 05:29 |
Украинский форвард Роман Яремчкук узнал оценки за матч 24-го тура Лиги 1 2025/26 между командами Марсель и Лион (3:2).
Статистический портал WhoScored поставил Роману 6.4 балла. Яремчук впервые вышел в старте Лиона и отыграл 60 минут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лучшим игроком встречи был признан автор двух ассистов в составе гостей Эндрик – 8.3.
Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил дубль и принес Марселю победу, получил 7.9.
Оценки WhoScored за матч Марсель – Лион (3:2)
