Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародована оценка Яремчука за матч Лиона против Марселя на пять голов
Франция
02 марта 2026, 05:29 |
345
0

Обнародована оценка Яремчука за матч Лиона против Марселя на пять голов

Роман отыграл 60 минут, провансальцы одержали победу со счетом 3:2

02 марта 2026, 05:29 |
345
0
Обнародована оценка Яремчука за матч Лиона против Марселя на пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчкук узнал оценки за матч 24-го тура Лиги 1 2025/26 между командами Марсель и Лион (3:2).

Статистический портал WhoScored поставил Роману 6.4 балла. Яремчук впервые вышел в старте Лиона и отыграл 60 минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим игроком встречи был признан автор двух ассистов в составе гостей Эндрик – 8.3.

Пьер-Эмерик Обамеянг, который оформил дубль и принес Марселю победу, получил 7.9.

Оценки WhoScored за матч Марсель – Лион (3:2)

По теме:
Стала известна оценка Ваната за матч против Сельты, в котором он забил гол
Луис Энрике назвал слабое место ПСЖ в этом сезоне
Марсель – Лион – 3:2. Дубль Обамеянга, пасы Эндрика и Яремчук. Видео голов
Пьер-Эмерик Обамеянг Роман Яремчук Эндрик WhoScored оценки Лион Марсель Марсель - Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 102
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01 марта 2026, 16:31 20
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол

Судаков – травмирован

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01.03.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Футбол | 01.03.2026, 20:48
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
Футбол | 02.03.2026, 03:32
Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
Три топ-клуба Англии охотятся за юной звездой ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 18
Бокс
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем