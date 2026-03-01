Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран посредством социальных сетей ответил на положительные отклики руководства и фанатов «Гезтепе» по поводу его желания сыграть домашний матч 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» на их стадионе в Измире.

«После моего вчерашнего заявления я хотел бы искренне поблагодарить почетного президента «Гезтепе» господина Мехмета Сепиля, Керема Эртана и Талата Папатью за то, что пригласили нас в Измир с таким невероятным гостеприимством и дали нам почувствовать, что там у нас тоже есть дом. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Гезтепе» за поддержку, которую они продемонстрировали как в социальных сетях, так и сегодня [28 февраля] на стадионе. Мы никогда не забудем ту поддержку, которую вы оказали мне и моей команде. Как вы сказали: «Наш дом – это ваш дом», но, пожалуйста, знайте, что отныне: «Наш дом – это также и ваш дом», – написал главный тренер «горняков».

Домашний матч «Шахтера» против «Леха» запланирован на 19 марта. Для проведения этой игры в Измире донецкому клубу, помимо согласия турецкого клуба, потребуется получить также разрешение от УЕФА, так как ранее в текущем сезоне «горняки» принимали своих соперников в рамках еврокубков в Кракове.