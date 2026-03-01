Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Лига конференций
01 марта 2026, 21:16 |
5

Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»

Арда ответил любезностью на любезность

Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран посредством социальных сетей ответил на положительные отклики руководства и фанатов «Гезтепе» по поводу его желания сыграть домашний матч 1/8 финала Лиги конференций против польского «Леха» на их стадионе в Измире.

«После моего вчерашнего заявления я хотел бы искренне поблагодарить почетного президента «Гезтепе» господина Мехмета Сепиля, Керема Эртана и Талата Папатью за то, что пригласили нас в Измир с таким невероятным гостеприимством и дали нам почувствовать, что там у нас тоже есть дом. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Гезтепе» за поддержку, которую они продемонстрировали как в социальных сетях, так и сегодня [28 февраля] на стадионе. Мы никогда не забудем ту поддержку, которую вы оказали мне и моей команде. Как вы сказали: «Наш дом – это ваш дом», но, пожалуйста, знайте, что отныне: «Наш дом – это также и ваш дом», – написал главный тренер «горняков».

Домашний матч «Шахтера» против «Леха» запланирован на 19 марта. Для проведения этой игры в Измире донецкому клубу, помимо согласия турецкого клуба, потребуется получить также разрешение от УЕФА, так как ранее в текущем сезоне «горняки» принимали своих соперников в рамках еврокубков в Кракове.

По теме:
РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера
Фанаты Гезтепе адресовали важное послание Шахтеру при помощи баннера
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Арда Туран Гезтепе Шахтер Донецк стадионы Шахтер - Лех Лига конференций Лех Познань
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Петро
У шахраїв немає дому
Ответить
+3
Віталій Ткачук
Йому що не сказали, що вони свій дім прогуділи ще 12-ть років тому, тепер бомжують)
Ответить
+2
AK.228
У нас есть дом ?🤣
Ответить
+1
u6464u
Туран - ще й дипломат непоганий.
Ответить
-4
Перший Серед Рівних в бані
Такий злющий під час матчів і такий люб'язний під час інтерв'ю. 
Ответить
-7
