Испания01 марта 2026, 20:25 | Обновлено 01 марта 2026, 20:26
ВИДЕО. Антони забил гол через себя в матче Ла Лиги
Бразилец поразил ворота Севильи
В воскресенье, 1 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между Бетисом и Севильей.
Игра проходит на стадионе Эстадио де ла Картуха. Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый гол Бетиса забил звездный бразильский вингер Антони шикарным ударом через себя.
