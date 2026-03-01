В воскресенье, 1 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между Бетисом и Севильей.

Игра проходит на стадионе Эстадио де ла Картуха. Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол Бетиса забил звездный бразильский вингер Антони шикарным ударом через себя.

ВИДЕО. Антони забил гол через себя в матче Ла Лиги