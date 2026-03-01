Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Антони забил гол через себя в матче Ла Лиги
Испания
01 марта 2026, 20:25 | Обновлено 01 марта 2026, 20:26
Бразилец поразил ворота Севильи

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между Бетисом и Севильей.

Игра проходит на стадионе Эстадио де ла Картуха. Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол Бетиса забил звездный бразильский вингер Антони шикарным ударом через себя.

Бетис Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис - Севилья Антони (Матеус дос Сантос) видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
