Теннисисты застряли в Дубае. Участие в Индиан-Уэллс под вопросом

Теннисисты, участвовавшие в Открытом чемпионате Дубая, не могут покинут страну в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства.

Журналистка Рим Абуллейл, которая освещала турнир в ATP 500 в Дубае, сообщает:

«Игроки (включая Рублева, Медведева, Грикспора, Хелиеваару, Паттена, Аревало, Павича) и их тренеры все еще в Дубае, вместе с официальными лицами, несколькими теннисными журналистами, мной и стенографисткой турнира.

Организаторы открытого чемпионата Дубая любезно продлили наше пребывание в отеле до 4 марта и хорошо о нас позаботились.

Я выехала с отеля и остановилась у друга. В Дубае были случаи перехвата ракетами и дронами, но на данный момент мы все в безопасности и ждем открытия воздушного пространства.

Они периодически продолжают время закрытия воздушного пространства, текущее сообщение указывает на запрет полетов, минимум до 15:00, завтрашнего дня. Вероятно, это будет вновь продлено».

АТР сегодня организует специальное совещание, на котором игрокам будут предложены варианты, как покинуть Дубай. Из вариантов, которые могут предложить – шестичасовой автопереезд в Оман или десятичасовой в Эр-Рияд, откуда сейчас можно вылететь в Калифорнию (США) для участия в Мастерсе Индиан-Уэллс.