Теннисисты застряли в Дубае. Участие в Индиан-Уэллс под вопросом
Игроки не могут покинут страну в связи с закрытием воздушного пространства
Теннисисты, участвовавшие в Открытом чемпионате Дубая, не могут покинут страну в связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства.
Журналистка Рим Абуллейл, которая освещала турнир в ATP 500 в Дубае, сообщает:
«Игроки (включая Рублева, Медведева, Грикспора, Хелиеваару, Паттена, Аревало, Павича) и их тренеры все еще в Дубае, вместе с официальными лицами, несколькими теннисными журналистами, мной и стенографисткой турнира.
Организаторы открытого чемпионата Дубая любезно продлили наше пребывание в отеле до 4 марта и хорошо о нас позаботились.
Я выехала с отеля и остановилась у друга. В Дубае были случаи перехвата ракетами и дронами, но на данный момент мы все в безопасности и ждем открытия воздушного пространства.
Они периодически продолжают время закрытия воздушного пространства, текущее сообщение указывает на запрет полетов, минимум до 15:00, завтрашнего дня. Вероятно, это будет вновь продлено».
АТР сегодня организует специальное совещание, на котором игрокам будут предложены варианты, как покинуть Дубай. Из вариантов, которые могут предложить – шестичасовой автопереезд в Оман или десятичасовой в Эр-Рияд, откуда сейчас можно вылететь в Калифорнию (США) для участия в Мастерсе Индиан-Уэллс.
Update from Dubai post-DDF Tennis pic.twitter.com/uytIJ1xRNx— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) March 1, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федор Задорожный продолжит карьеру в Заре
Александра завоевала серебряную награду индивидуалки на старте соревнования