Бруну Фернандеш стал первым за 14 лет игроком МЮ с 13+ ассистами в сезоне
До повторения рекорда АПЛ португальцу осталось 8 результативных передач
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал первым игроком «красных дьяволов», начиная с сезона 2011/12, имеющего в своем активе 13+ результативных передач в одном сезоне АПЛ.
В матче 28-го тура против Кристал Пэлас португалец отличился голом и ассистом.
В последний раз 13+ результативных передач за МЮ сделал еще Антонио Валенсия.
До повторения рекорда АПЛ по количеству ассистов в одном сезоне Премьер-лиги, принадлежащего Тьерри Анри (21), Бруну Фернандешу осталось отдать 8 результативных передач.
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ
- 21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
- 20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08
- 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
- 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
- 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23
- 18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
- 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17
- 18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
- 17 – Нани (Манчестер Юнайтед), 2010/11
- ...
- 13 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
Bruno Fernandes is the first Manchester United to provide 13+ assists in a Premier League season since Antonio Valencia in 2011/12.— Squawka (@Squawka) March 1, 2026
Only David Beckham and Nani have provided more in a single PL campaign for the Red Devils. 🅰️ pic.twitter.com/hIwPdCCJUh
