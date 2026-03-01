Бруну Фернандеш стал первым за 14 лет игроком МЮ с 13+ ассистами в сезоне

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал первым игроком «красных дьяволов», начиная с сезона 2011/12, имеющего в своем активе 13+ результативных передач в одном сезоне АПЛ.

В матче 28-го тура против Кристал Пэлас португалец отличился голом и ассистом.

В последний раз 13+ результативных передач за МЮ сделал еще Антонио Валенсия.

До повторения рекорда АПЛ по количеству ассистов в одном сезоне Премьер-лиги, принадлежащего Тьерри Анри (21), Бруну Фернандешу осталось отдать 8 результативных передач.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03

20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08

20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20

19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16

18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23

18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15

18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17

18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25

17 – Нани (Манчестер Юнайтед), 2010/11

...

13 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26