Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бруну Фернандеш стал первым за 14 лет игроком МЮ с 13+ ассистами в сезоне
Англия
01 марта 2026, 19:08 | Обновлено 01 марта 2026, 19:09
107
2

Бруну Фернандеш стал первым за 14 лет игроком МЮ с 13+ ассистами в сезоне

До повторения рекорда АПЛ португальцу осталось 8 результативных передач

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал первым игроком «красных дьяволов», начиная с сезона 2011/12, имеющего в своем активе 13+ результативных передач в одном сезоне АПЛ.

В матче 28-го тура против Кристал Пэлас португалец отличился голом и ассистом.

В последний раз 13+ результативных передач за МЮ сделал еще Антонио Валенсия.

До повторения рекорда АПЛ по количеству ассистов в одном сезоне Премьер-лиги, принадлежащего Тьерри Анри (21), Бруну Фернандешу осталось отдать 8 результативных передач.

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

  • 21 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
  • 20 – Сеск Фабрегас (Арсенал), 2007/08
  • 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
  • 19 – Месут Озил (Арсенал), 2015/16
  • 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2022/23
  • 18 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
  • 18 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2016/17
  • 18 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
  • 17 – Нани (Манчестер Юнайтед), 2010/11
  • ...
  • 13 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Тьерри Анри Сеск Фабрегас Кевин Де Брюйне
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Night Watch
Сегодня навес был ювелирным.
0
