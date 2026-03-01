Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Беспроигрышная серия МЮ под руководством Каррика достигла 10 матчей
Беспроигрышная серия МЮ под руководством Каррика достигла 10 матчей

На этот раз Манчестер Юнайтед дома победил Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

В матче 28-го тура АПЛ МЮ дома одержал победу над Кристал Пэлас со счетом 2:1.

В 10 матчах во главе «красных дьяволов» Каррик 8 раз победил и дважды сыграл вничью.

Вспомним все поединки Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика.

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика во всех турнирах (10)

  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
  • 2026: АПЛ, Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
  • 2026: АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
  • 2026: АПЛ, Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
  • 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
  • 2021: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
  • 2021: АПЛ, Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 2021: ЛЧ, Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 0:2
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Майкл Каррик статистика
Сергей Турчак
