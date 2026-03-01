Беспроигрышная серия МЮ под руководством Каррика достигла 10 матчей
На этот раз Манчестер Юнайтед дома победил Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.
В матче 28-го тура АПЛ МЮ дома одержал победу над Кристал Пэлас со счетом 2:1.
В 10 матчах во главе «красных дьяволов» Каррик 8 раз победил и дважды сыграл вничью.
Вспомним все поединки Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика.
Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед под руководством Майкла Каррика во всех турнирах (10)
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1
- 2026: АПЛ, Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
- 2026: АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2
- 2026: АПЛ, Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
- 2026: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- 2021: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
- 2021: АПЛ, Челси – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 2021: ЛЧ, Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 0:2
Michael Carrick's winning run at Old Trafford continues 🏟️💪 pic.twitter.com/SGkkw1nCue— BBC Sport (@BBCSport) March 1, 2026
