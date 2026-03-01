Жесткое приземление. Аталанта оступилась в Серии А, играя в большинстве
Эйфория после Лиги чемпионов не помогла «богине» в матче с «Сассуоло»
1 марта «Сассуоло» и «Аталанта» определили сильнейшего в матче 27-го тура итальянской Серии А.
Арена «Мапей Стэдиум» в Реджо-Эмилии стала местом проведения поединка чемпионата Италии.
«Сассуоло» уже на 16-й минуте оказался в сложном положении: хозяева остались в меньшинстве из-за удаления.
Красная карточка повлияла на ход матча, но не помешала «Сассуоло» шокировать гостей.
«Черно-зеленые» первыми забили два мяча и удержали победный результат (2:1).
Серия А. 27-й тур, 1 марта
«Сассуоло» – «Аталанта» – 2:1
Голы: Коне, 23, Торстведт, 69 – Муса, 88
Удаление: Пинамонти, 16
Un grandissimo Sassuolo vince in inferiorità numerica grazie ai gol di Koné e Thorstvedt 💎#SassuoloAtalanta pic.twitter.com/qj1jbRjbyo— Lega Serie A (@SerieA) March 1, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования
Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов