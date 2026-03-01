Жесткое приземление. Аталанта оступилась в Серии А, играя в большинстве

1 марта «Сассуоло» и «Аталанта» определили сильнейшего в матче 27-го тура итальянской Серии А.

Арена «Мапей Стэдиум» в Реджо-Эмилии стала местом проведения поединка чемпионата Италии.

«Сассуоло» уже на 16-й минуте оказался в сложном положении: хозяева остались в меньшинстве из-за удаления.

Красная карточка повлияла на ход матча, но не помешала «Сассуоло» шокировать гостей.

«Черно-зеленые» первыми забили два мяча и удержали победный результат (2:1).

Серия А. 27-й тур, 1 марта

«Сассуоло» – «Аталанта» – 2:1

Голы: Коне, 23, Торстведт, 69 – Муса, 88

Удаление: Пинамонти, 16