Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»

Опытный хавбек Тарас Степаненко вернулся в УПЛ после периода в Турции – экс-игрок Шахтера и сборной Украины подписал контракт с Колосом.

«Скучал по дому. Тут моя страна и мои люди. Я не жалуюсь по поводу Турции, но все же хочется быть в окружении людей, с которыми можно поговорить на родном языке. Почему Колос? Возникла сложная ситуация в моем клубе в Турции, пришлось разрывать контракт. До того я не вел никаких переговоров. Первый клуб, с которым говорил – это Колос. Уже вечером был готов контракт, и я с радостью принял приглашение. Благодарен Колосу».

«После операции прошел месяц, я уже тренируюсь. Начал набегать километраж, а теперь 7-10 дней тренировок и буду готов играть. Задача – набрать форму и помогать команде. Мне приятно, что я вернулся домой».

«Думаю, до лета минимум смогу поиграть на нормальном уровне», – сказал Степаненко.