Последняя игра дня в УПЛ: названы составы команд на матч Карпаты – Колос
Команды начнут поединок 1 марта в 18:00
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура УПЛ между клубами «Карпаты» Львов и «Колос» Ковалевка.
Команды проведут поединок чемпионата Украины во Львове на стадионе «Украина».
Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Перед игрой «Колос» занимает седьмое место в чемпионате Украины (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).
Стартовые составы команд на матч «Карпаты» – «Колос»
«Карпаты»: Домчак, Бабогло (К), Чачуа, Стенио, Сапуга, Костенко, Шах, Педросо, Лях, Сыч, Фаал
«Колос»: Пахолюк, Цуриков (К), Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Гусол, Климчук
