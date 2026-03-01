Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Последняя игра дня в УПЛ: названы составы команд на матч Карпаты – Колос
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 17:02 | Обновлено 01 марта 2026, 17:05
377
0

Последняя игра дня в УПЛ: названы составы команд на матч Карпаты – Колос

Команды начнут поединок 1 марта в 18:00

ФК Карпаты

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура УПЛ между клубами «Карпаты» Львов и «Колос» Ковалевка.

Команды проведут поединок чемпионата Украины во Львове на стадионе «Украина».

Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Колос» занимает седьмое место в чемпионате Украины (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).

Стартовые составы команд на матч «Карпаты» – «Колос»

«Карпаты»: Домчак, Бабогло (К), Чачуа, Стенио, Сапуга, Костенко, Шах, Педросо, Лях, Сыч, Фаал

«Колос»: Пахолюк, Цуриков (К), Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Гусол, Климчук

По теме:
Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Немного хромает реализация, но мы над этим работаем»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
