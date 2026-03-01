Последняя игра дня в УПЛ: названы составы команд на матч Карпаты – Колос

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура УПЛ между клубами «Карпаты» Львов и «Колос» Ковалевка.

Команды проведут поединок чемпионата Украины во Львове на стадионе «Украина».

Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Колос» занимает седьмое место в чемпионате Украины (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).

Стартовые составы команд на матч «Карпаты» – «Колос»

«Карпаты»: Домчак, Бабогло (К), Чачуа, Стенио, Сапуга, Костенко, Шах, Педросо, Лях, Сыч, Фаал

«Колос»: Пахолюк, Цуриков (К), Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Гусол, Климчук