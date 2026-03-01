Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 16:51 | Обновлено 01 марта 2026, 16:52
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Колос

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 18:00

УПЛ

1 марта состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Карпаты» и «Колос».

Местом проведения поединка станет стадион «Украина» во Львове.

Начало футбольного противостояния запланировано на 18:00.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
