Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Колос

1 марта состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Карпаты» и «Колос».

Местом проведения поединка станет стадион «Украина» во Львове.

Начало футбольного противостояния запланировано на 18:00.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.28 для «Карпат» и 3.41 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.