Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Колос
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 18:00
1 марта состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Карпаты» и «Колос».
Местом проведения поединка станет стадион «Украина» во Львове.
Начало футбольного противостояния запланировано на 18:00.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
