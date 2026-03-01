Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 марта 2026, 16:08 |
Олейникова и Калинина получили соперниц на старте второго турнира в Анталии

Александра сыграет с Нурией Бранкаччо, Ангелина встретится с Екатериной Горгодзе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 71) и Ангелина Калинина (WTA 202) сыграют на втором подряд грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

Олейникова снова получила первый номер посева и на старте соревнований встретится с Нурией Бранкаччо (Италия, WTA 165), с которой ранее играла трижды и добыла две победы.

Калинина – финалистка первого турнира в Анталье – в первом раунде поборется с Екатериной Горгодзе (Грузия, WTA 170). Калинина на этой неделе одолела Горгодзе в матче 1/4 финала.

Матчи основной сетки в Анталье стартуют 3 марта. В квалификации выступления продолжает Катарина Завацкая, которая на старте отбора выбила Каролин Вернер.

Результаты жеребьевки основы WTA 125 в Анталье для украинок:

R1: Александра Олейникова [1] – Нурия Бранкаччо
R2: Александра Олейникова [1] / Нурия Бранкаччо – Ирина Шиманович / Q

R1: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе
R2: Ангелина Калинина / Екатерина Горгодзе – Доминика Салкова [5] / Элина Аванесян

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
