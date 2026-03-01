Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой
WTA
01 марта 2026, 15:50 | Обновлено 01 марта 2026, 16:09
391
1

Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой

Анастасия снялась с поединка против Пигато, Катарина оформила камбек против Вернер

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

1 марта состоялись матчи первого раунда квалификации второго грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В воскресенье свои поединки в отборочной сетке провели две украинские теннисистки: Анастасия Соболева (WTA 271) и Катарина Завацкая (WTA 317).

Соболева не сумела доиграть матч против итальянки Лизы Пигато (WTA 196). Анастасия снялась с поединка после пяти геймов во втором сете.

Завацкая оформила камбек в трехчасовой встрече против Каролин Вернер (Германия, WTA 239). После проигранной первой партии во втором сете Катарина отыграла матчбол на подаче в 12-м гейме, выиграла тай-брейк и забрала последующий третий сет.

Катарина в финале отбора поборется против обладательницы wild card Беррак Кочак, которая сенсационно прошла Алис Раме (Франция, WTA 200).

В основу соревнований в Анталье из украинок заявлены Александра Олейникова и Ангелина Калинина.

WTA 125 Анталья. Квалификация

  • Анастасия Соболева (Украина) – Лиза Пигато (Италия) [3] – 2:6, 1:4, RET., Соболева
  • Катарина Завацкая (Украина) – Каролин Вернер (Германия) [7] – 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Катарина явно захотіла знову грати в теніс — ще на минулому тижні було видно. І сьогодні гру переломила.
А хто така та Беррак Кочак і з якої вона табакерки вистрибнула, здається, взагалі ніхто не знає )
Ответить
+1
