Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой
Анастасия снялась с поединка против Пигато, Катарина оформила камбек против Вернер
1 марта состоялись матчи первого раунда квалификации второго грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В воскресенье свои поединки в отборочной сетке провели две украинские теннисистки: Анастасия Соболева (WTA 271) и Катарина Завацкая (WTA 317).
Соболева не сумела доиграть матч против итальянки Лизы Пигато (WTA 196). Анастасия снялась с поединка после пяти геймов во втором сете.
Завацкая оформила камбек в трехчасовой встрече против Каролин Вернер (Германия, WTA 239). После проигранной первой партии во втором сете Катарина отыграла матчбол на подаче в 12-м гейме, выиграла тай-брейк и забрала последующий третий сет.
Катарина в финале отбора поборется против обладательницы wild card Беррак Кочак, которая сенсационно прошла Алис Раме (Франция, WTA 200).
В основу соревнований в Анталье из украинок заявлены Александра Олейникова и Ангелина Калинина.
WTA 125 Анталья. Квалификация
- Анастасия Соболева (Украина) – Лиза Пигато (Италия) [3] – 2:6, 1:4, RET., Соболева
- Катарина Завацкая (Украина) – Каролин Вернер (Германия) [7] – 4:6, 7:6 (7:2), 6:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о спорном эпизоде в матче «Динамо» – «Эпицентр»
Виктория Бущан раскритиковала спортсмена
А хто така та Беррак Кочак і з якої вона табакерки вистрибнула, здається, взагалі ніхто не знає )