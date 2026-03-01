Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой

1 марта состоялись матчи первого раунда квалификации второго грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В воскресенье свои поединки в отборочной сетке провели две украинские теннисистки: Анастасия Соболева (WTA 271) и Катарина Завацкая (WTA 317).

Соболева не сумела доиграть матч против итальянки Лизы Пигато (WTA 196). Анастасия снялась с поединка после пяти геймов во втором сете.

Завацкая оформила камбек в трехчасовой встрече против Каролин Вернер (Германия, WTA 239). После проигранной первой партии во втором сете Катарина отыграла матчбол на подаче в 12-м гейме, выиграла тай-брейк и забрала последующий третий сет.

Катарина в финале отбора поборется против обладательницы wild card Беррак Кочак, которая сенсационно прошла Алис Раме (Франция, WTA 200).

В основу соревнований в Анталье из украинок заявлены Александра Олейникова и Ангелина Калинина.

WTA 125 Анталья. Квалификация