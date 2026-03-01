Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Судаков – травмирован
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сообщил неприятную новость о состоянии здоровья Георгия Судакова.
«Что касается команды, она в порядке, хотя и не в лучшей форме, ведь мы выбыли из Лиги чемпионов. Но команда знает, что сделала, что отдала на поле, и все в порядке
У нас есть несколько травмированных. Брума получил серьезную травму, а Судаков уже некоторое время не играет. То, что он был в Мадриде на скамейке запасных, было только на случай чрезвычайной ситуации. Эти двое не сыграют в матче против Жила Висенте», – сказал тренер.
