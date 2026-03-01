Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Португалия
01 марта 2026, 16:31 | Обновлено 01 марта 2026, 16:34
6667
14

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол

Судаков – травмирован

01 марта 2026, 16:31 | Обновлено 01 марта 2026, 16:34
6667
14 Comments
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сообщил неприятную новость о состоянии здоровья Георгия Судакова.

«Что касается команды, она в порядке, хотя и не в лучшей форме, ведь мы выбыли из Лиги чемпионов. Но команда знает, что сделала, что отдала на поле, и все в порядке

У нас есть несколько травмированных. Брума получил серьезную травму, а Судаков уже некоторое время не играет. То, что он был в Мадриде на скамейке запасных, было только на случай чрезвычайной ситуации. Эти двое не сыграют в матче против Жила Висенте», – сказал тренер.

По теме:
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
ФОТО. Голливуд на футболе: популярная актриса забила на поле Спортинга
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо травма
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
Оцените материал
(86)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Футбол | 01 марта 2026, 08:18 30
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья

Если черкасцы, конечно, хотят оставаться в чемпионской гонке…

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28 февраля 2026, 22:00 38
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира

Все три поединка Ирана должны пройти в США

Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Футбол | 28.02.2026, 20:28
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Футбол | 01.03.2026, 15:02
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01.03.2026, 07:03
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Лидер🤣
Ответить
+8
DK2025
Он такой же лидер, как я Юлий Цезарь. Моуриньо уже давно понял, какой он "лидер".
Ответить
+2
Saar
Лідер...
Ответить
+2
Magamed
Внефутбольньіе интрижки киевских заиграли новьіми красками. Подльій удар по имиджу данецкого футбола, мудрик, зинченко, судаков - кто следующий, господин Суркис??
Ответить
+1
Airwolf77
Буяльскому надо шанс дать, он в этом сезоне просто красавчик, один из лучших в ДК и УПЛ.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Юрий Щербань
Та ще 25 днів до матчу видужує
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamo1927
Он всегда вовремя получает повреждение. Ну конечно здоровья ему! 
Ответить
-1
Dfs2262ar
Та Сєроже пох на всьо! Єму главное не випустити Ярмолу, щоб рекорд друга не перевершили! І бабкі отримати, а все інше пох!
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 1
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании
27.02.2026, 16:58 11
Баскетбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем