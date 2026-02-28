«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
Тренера Бенфики раскритиковали за решение в матче с Реалом
Португальский комментатор Витор Пинту раскритиковал главного тренера лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо за то, что он не выпустил на поле украинского полузащитника Георгия Судакова в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2) .
«Бенфика» продемонстрировала отличную игру в первом тайме, учитывая обстоятельства. Во втором тайме стало очевидно, что «Бенфика» имеет шансы на победу в этом матче, имеет шансы обыграть этот «Реал». Жозе Моуринью должен был стремиться к победе.
Судаков и Лукебакио должны были выйти на поле. До 80-й минуты Жозе Моуринью не было ни одной идеи. Тренерский штаб Моуринью не имел ни одной идеи, как сравнять счет», – цитирует Пинту Futebol 365.
Ранее Судакову вынесли неутешительный вердикт в «Бенфике».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец расхвалил Ямаля
Состоялось четыре матча чемпионата Саудовской Аравии