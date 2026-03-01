ЛНЗ пропустил первый с 3 ноября 2025 года мяч в УПЛ
Рекордная сухая серия «сиреневых» составила 608 минут
В матче с «Полесьем» (1:3) завершилась рекордная сухая серия ЛНЗ, которая составила 608 минут. Последний раз голкипер «сиреневых» Алексей Паламарчук доставал мяч из сетки 3 ноября в домашнем поединке черкасщан с «Карпатами» (0:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей имели только семь клубов – «Шахтер», «Металлист», «Днепр», «Динамо», «Полесье», «Днепр-1» и «Кремень».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные командные сухие серии в УПЛ (клубные рекорды)
|
Мин.
|
Клуб
|
Началась
|
Закончилась
|
Вратари (минуты)
|
955’
|
Шахтер
|
02.12.2018
|
11.05.2019
|
Андрей ПЯТОВ (775’), Алексей ШЕВЧЕНКО (180’)
|
837’
|
Металлист
|
26.09.1998
|
10.04.1999
|
Александр ГОРЯИНОВ (807’), Олег КОЛЕСОВ (30’)
|
815’
|
Днепр
|
06.04.1995
|
05.06.1995
|
Николай МЕДИН (602’), Святослав СИРОТА (213’)
|
807’
|
Динамо
|
06.11.2011
|
01.04.2012
|
Александр ШОВКОВСКИЙ (627’),
|
|
|
|
|
Максим КОВАЛЬ (180’)
|
686’
|
Полесье
|
29.09.2025
|
07.12.2025
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
648’
|
Днепр-1
|
06.12.2021
|
08.10.2022
|
Валентин КОЖОКАРУ (168’), МАКС ВАЛЕФ (480’)
|
622’
|
Кремень
|
02.10.1994
|
18.11.1994
|
Юрий ЧУМАК (532’), Павел СИРОТИН (90’)
|
608’
|
ЛНЗ
|
03.11.2025
|
28.02.2026
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
595’
|
Металлург З
|
06.04.1995
|
24.05.1995
|
Тарас ГРЕБЕНЮК
|
585’
|
Черноморец
|
07.08.2016
|
01.10.2016
|
Евгений БОРОВИК
