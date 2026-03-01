ЛНЗ пропустил первый с 3 ноября 2025 года мяч в УПЛ

В матче с «Полесьем» (1:3) завершилась рекордная сухая серия ЛНЗ, которая составила 608 минут. Последний раз голкипер «сиреневых» Алексей Паламарчук доставал мяч из сетки 3 ноября в домашнем поединке черкасщан с «Карпатами» (0:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей имели только семь клубов – «Шахтер», «Металлист», «Днепр», «Динамо», «Полесье», «Днепр-1» и «Кремень».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные командные сухие серии в УПЛ (клубные рекорды)