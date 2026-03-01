Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ пропустил первый с 3 ноября 2025 года мяч в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 15:39 |
ЛНЗ пропустил первый с 3 ноября 2025 года мяч в УПЛ

Рекордная сухая серия «сиреневых» составила 608 минут

ФК ЛНЗ

В матче с «Полесьем» (1:3) завершилась рекордная сухая серия ЛНЗ, которая составила 608 минут. Последний раз голкипер «сиреневых» Алексей Паламарчук доставал мяч из сетки 3 ноября в домашнем поединке черкасщан с «Карпатами» (0:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей имели только семь клубов – «Шахтер», «Металлист», «Днепр», «Динамо», «Полесье», «Днепр-1» и «Кремень».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные командные сухие серии в УПЛ (клубные рекорды)

Мин.

Клуб

Началась

Закончилась

Вратари (минуты)

955’

Шахтер

02.12.2018

11.05.2019

Андрей ПЯТОВ (775’), Алексей ШЕВЧЕНКО (180’)

837’

Металлист

26.09.1998

10.04.1999

Александр ГОРЯИНОВ (807’), Олег КОЛЕСОВ (30’)

815’

Днепр

06.04.1995

05.06.1995

Николай МЕДИН (602’), Святослав СИРОТА (213’)

807’

Динамо

06.11.2011

01.04.2012

Александр ШОВКОВСКИЙ (627’),

Максим КОВАЛЬ (180’)

686’

Полесье

29.09.2025

07.12.2025

Евгений ВОЛЫНЕЦ

648’

Днепр-1

06.12.2021

08.10.2022

Валентин КОЖОКАРУ (168’), МАКС ВАЛЕФ (480’)

622’

Кремень

02.10.1994

18.11.1994

Юрий ЧУМАК (532’), Павел СИРОТИН (90’)

608’

ЛНЗ

03.11.2025

28.02.2026

Алексей ПАЛАМАРЧУК

595’

Металлург З

06.04.1995

24.05.1995

Тарас ГРЕБЕНЮК

585’

Черноморец

07.08.2016

01.10.2016

Евгений БОРОВИК
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
