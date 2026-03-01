Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 марта 2026, 20:38
Выше – только легенды. Лунин – в топ-5 рейтинга зарплат вратарей Ла Лиги

Украинец зарабатывает в Реале 5 млн долларов в год

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин входит в пятерку голкиперов с самой высокой зарплатой в испанской Ла Лиге.

За год бывший игрок луганской «Зари» получает в королевском клубе 5 млн долларов. Это пятый результат среди всех вратарей высшего дивизиона Испании.

Больше украинца в Ла Лиге зарабатывают только четыре голкипера: Ян Облак («Атлетико») - 22,5 млн долларов, Марк-Андре тер Штеген («Барселона», «Жирона») - 16,9 млн долларов, Тибо Куртуа («Реал») - 16,2 млн долларов и Унаи Симон («Атлетик») - 9 млн долларов.

Ранее Лунин услышал печальные новости в Испании.

