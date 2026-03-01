Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 марта 2026, 20:28 |
Украинец возглавил рейтинг самых дорогих вратарей из не топ-5 лиг Европы

Анатолий Трубин оценен почти в 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин возглавил рейтинг самых дорогих голкиперов, выступающих за пределами пяти ведущих чемпионатов Европы, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Трансферная стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» была оценена в 38,99 млн евро. Его ближайшими преследователями в рейтинге являются Диогу Кошта («Порту», 35,57 млн евро) и Ром-Джейден Овусу-Одуро («АЗ» Алкмар, 20,19 млн евро).

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 39 матчей, в которых пропустил 31 гол. В 19 из этих встреч 24-летний украинец оставлял свои ворота «сухими».

Сообщалось, что Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Анатолий Трубин Бенфика рейтинг финансы CIES
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
