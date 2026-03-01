Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Мы терпели и делали свою работу»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 15:44 | Обновлено 01 марта 2026, 15:45
Форвард «Полесья» прокомментировал результат матча с ЛНЗ

ФК Полесье. Николай Гайдучик

В матче 18-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 3:1 обыграло ЛНЗ. Победу над лидером чемпионата прокомментировал нападающий житомирского клуба Николай Гайдучик.

– Это был нервный поединок, несмотря на то, что команда забила сначала два мяча. Что тебе говорил тренерский штаб перед выходом на замену?

– Тренерский штаб попросил зацепиться за мяч и, по возможности, помочь команде забить гол. Я очень счастлив, что так и вышло. Хотя, как вы сказали, концовка действительно была немного нервная, слава Богу, что дотерпели, выбежали в контратаку, и мне удалось забить. Считаю, что этот гол немного успокоил ситуацию на поле. Слава Богу за победу! Благодарим наших воинов за то, что они дают нам возможность в такое время играть в футбол. Несмотря на то количество воздушных тревог, которые сегодня были, мы терпели и делали свою работу. Уверен, что все у нас будет хорошо – будем анализировать игры и готовиться к следующим матчам.

– Ты вспомнил свой гол. Ты крутил головой, смотрел по сторонам – налево, направо, – но решил пробить. Почему принял такое решение?

– Я ожидал, что какой-то защитник, возможно, пойдет на меня и освободится зона для партнера, но никто не шел. Они отступали, я был уже возле штрафной, поэтому решил пробить. Увидел свободный угол и удачно ударил.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Николай Гайдучик
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
