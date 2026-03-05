Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 23:49 |
447
1

ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие

Вячеславу подарили эксклюзивный телефон в дизайне Динамо Киев

05 марта 2026, 23:49 |
447
1 Comments
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

27 февраля 2026 года вратарю киевского «Динамо» и сыну известного футбольного функционера Григория Суркиса Вячеславу Суркису исполнилось 20 лет.

В этот день голкипер получил шанс дебютировать в Украинской Премьер-лиге – его выпустили на замену в конце матча против «Эпицентра» (4:0), но это был не единственный подарок для Вячеслава в этот день.

В сети TikTok показали эксклюзивный телефон iPhone 17 Pro Max Air, изготовленный в цветах киевского «Динамо» специально для Суркиса-младшего.

ВИДЕО. В дополнение к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие

По теме:
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем
Вячеслав Суркис день рождения Динамо Киев подарок Украинская Премьер-лига видео чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05 марта 2026, 07:52 7
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК

Футболист будет выступать в медиалиге

Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05 марта 2026, 07:20 1
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

Легенда Шахтера принял неожиданное решение о будущем
Футбол | 05.03.2026, 22:22
Легенда Шахтера принял неожиданное решение о будущем
Легенда Шахтера принял неожиданное решение о будущем
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Футбол | 05.03.2026, 15:00
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
То ж треба..
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 13
Футбол
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем