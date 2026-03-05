ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
Вячеславу подарили эксклюзивный телефон в дизайне Динамо Киев
27 февраля 2026 года вратарю киевского «Динамо» и сыну известного футбольного функционера Григория Суркиса Вячеславу Суркису исполнилось 20 лет.
В этот день голкипер получил шанс дебютировать в Украинской Премьер-лиге – его выпустили на замену в конце матча против «Эпицентра» (4:0), но это был не единственный подарок для Вячеслава в этот день.
В сети TikTok показали эксклюзивный телефон iPhone 17 Pro Max Air, изготовленный в цветах киевского «Динамо» специально для Суркиса-младшего.
