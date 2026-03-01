Английский нападающий Баварии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале 2026 года.

В активе англичанина 8 забитых мячей в германской Бундеслиге.

Кейн в четырех матчах чемпионата Германии оформил дубль: против Хоффенхайма, Вердера, Айнтрахта и дортмундской Боруссии.

Вторым в бомбардирском рейтинге февраля стал также представитель Бундеслиги, гвинейский нападающий «шмелей» Сэру Гирасси, в активе которого 5 забитых мячей: против Гайденгайма (дубль), Вольфсбурга и Майнца (дубль).

Третье место разделили сразу 7 игроков, забивших по 4 гола: Коул Палмер (Челси), Винисиус Жуниор (Реал), Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Виктор Дьекереш (Арсенал), Ламин Ямаль (Барселона), Дониел Мален (Рома), Горка Гурусета (Атлетик).

Лучшие бомбардиры в топ-5 европейских чемпионатах в феврале 2026 года

8 – Гарри Кейн (Бавария)

5 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)

4 – Коул Палмер (Челси)

4 – Винисиус Жуниор (Реал)

4 – Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг)

4 – Виктор Дьекереш (Арсенал)

4 – Ламин Ямаль (Барселона)

4 – Дониелл Мален (Рома)

4 – Горка Гурусета (Атлетик)

3 – Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед)