Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале
Германия
01 марта 2026, 13:44 | Обновлено 01 марта 2026, 13:45
248
0

Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале

В активе английского нападающего 4 дубля в немецкой Бундеслиге

01 марта 2026, 13:44 | Обновлено 01 марта 2026, 13:45
248
0
Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале 2026 года.

В активе англичанина 8 забитых мячей в германской Бундеслиге.

Кейн в четырех матчах чемпионата Германии оформил дубль: против Хоффенхайма, Вердера, Айнтрахта и дортмундской Боруссии.

Вторым в бомбардирском рейтинге февраля стал также представитель Бундеслиги, гвинейский нападающий «шмелей» Сэру Гирасси, в активе которого 5 забитых мячей: против Гайденгайма (дубль), Вольфсбурга и Майнца (дубль).

Третье место разделили сразу 7 игроков, забивших по 4 гола: Коул Палмер (Челси), Винисиус Жуниор (Реал), Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Виктор Дьекереш (Арсенал), Ламин Ямаль (Барселона), Дониел Мален (Реал), Дониел Мален (Реал).

Лучшие бомбардиры в топ-5 европейских чемпионатах в феврале 2026 года

  • 8 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 5 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)
  • 4 – Коул Палмер (Челси)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 4 – Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг)
  • 4 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
  • 4 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 4 – Дониелл Мален (Рома)
  • 4 – Горка Гурусета (Атлетик)
  • 3 – Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед)
По теме:
Кейн забил суммарно 20 голов в North London Derby и Der Klassiker
Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами
Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн лучший бомбардир Серу Гирасси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 5
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 марта 2026, 11:44 0
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 марта в 19:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
Бокс | 01.03.2026, 08:47
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28.02.2026, 15:45
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01.03.2026, 06:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 7
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем