Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале
В активе английского нападающего 4 дубля в немецкой Бундеслиге
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в топ-5 европейских чемпионатах в феврале 2026 года.
В активе англичанина 8 забитых мячей в германской Бундеслиге.
Кейн в четырех матчах чемпионата Германии оформил дубль: против Хоффенхайма, Вердера, Айнтрахта и дортмундской Боруссии.
Вторым в бомбардирском рейтинге февраля стал также представитель Бундеслиги, гвинейский нападающий «шмелей» Сэру Гирасси, в активе которого 5 забитых мячей: против Гайденгайма (дубль), Вольфсбурга и Майнца (дубль).
Третье место разделили сразу 7 игроков, забивших по 4 гола: Коул Палмер (Челси), Винисиус Жуниор (Реал), Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Виктор Дьекереш (Арсенал), Ламин Ямаль (Барселона), Дониел Мален (Реал), Дониел Мален (Реал).
Лучшие бомбардиры в топ-5 европейских чемпионатах в феврале 2026 года
- 8 – Гарри Кейн (Бавария)
- 5 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)
- 4 – Коул Палмер (Челси)
- 4 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 4 – Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг)
- 4 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 4 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 4 – Дониелл Мален (Рома)
- 4 – Горка Гурусета (Атлетик)
- 3 – Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед)
Most league goals scored in Europe's top five leagues in February 2026. ⚽️ https://t.co/DUUiQb9mRR pic.twitter.com/4xLnPtGhKy— Squawka (@Squawka) March 1, 2026
