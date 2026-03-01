Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 11:54 |
280
0

Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 13:00 по киевскому времени

01 марта 2026, 11:54 |
280
0
Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы
УПЛ

1 марта в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и луганская «Заря».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Заря:

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Рух
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 5
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 14
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Футбол | 01.03.2026, 08:18
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»
Футбол | 01.03.2026, 11:27
ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»
ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 14
Другие виды
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем