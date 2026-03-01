Кривбасс – Заря. Стали известны стартовые составы

1 марта в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и луганская «Заря».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Заря: