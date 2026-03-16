В Англии унизили Мудрика. Это стало полным разочарованием

Football365 опубликовал рейтинг всех трансферов «Челси» за эпоху Тодда Боэли — от худших до лучших.

Самый успешный трансфер – Коул Палмер, который в матчах за клуб забил более пятидесяти голов и отдал более тридцати результативных передач.

Далее следует Мойзес Кайседо, ключевой полузащитник, один из лучших в Премьер-лиге. Третье место занял Эстевано, атакующий полузащитник, которого сравнивают с Роббеном и Эденом Азаром. Четвертое место занял Энцо Фернандес, чемпион мира в составе сборной Аргентины, за ним следуют Марк Кукурелья, Андрей Сантос и Жоау Педро, который забивает важные голы. Восьмое место занял Мало Гюсто, девятым стал Нони Мадуэке, десятым – Николас Джексон.

В то же время украинский вингер Михаил Мудрик оказался на последнем месте (37-я строчка), трансфер которого назвали полным разочарованием из-за минимального влияния на команду после перехода из «Шахтера» и отстранения из-за положительного допинг-теста.

