  В Англии унизили Мудрика. Это стало полным разочарованием
16 марта 2026, 07:02 |
1658
0

В Англии унизили Мудрика. Это стало полным разочарованием

Украинец назван худшим трансфером в эпоху Боэли

16 марта 2026, 07:02 |
1658
0
В Англии унизили Мудрика. Это стало полным разочарованием
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Football365 опубликовал рейтинг всех трансферов «Челси» за эпоху Тодда Боэли — от худших до лучших.

Самый успешный трансфер – Коул Палмер, который в матчах за клуб забил более пятидесяти голов и отдал более тридцати результативных передач.

Далее следует Мойзес Кайседо, ключевой полузащитник, один из лучших в Премьер-лиге. Третье место занял Эстевано, атакующий полузащитник, которого сравнивают с Роббеном и Эденом Азаром. Четвертое место занял Энцо Фернандес, чемпион мира в составе сборной Аргентины, за ним следуют Марк Кукурелья, Андрей Сантос и Жоау Педро, который забивает важные голы. Восьмое место занял Мало Гюсто, девятым стал Нони Мадуэке, десятым – Николас Джексон.

В то же время украинский вингер Михаил Мудрик оказался на последнем месте (37-я строчка), трансфер которого назвали полным разочарованием из-за минимального влияния на команду после перехода из «Шахтера» и отстранения из-за положительного допинг-теста.

Рейтинг трансферов «Челси»

  1. Коул Палмер
  2. Мойзес Кайседо
  3. Эстевано
  4. Энцо Фернандес
  5. Марк Кукурелья
  6. Андрей Сантос
  7. Жоау Педро
  8. Мало Гюсто
  9. Нони Мадуэке
  10. Николас Джексон

....37. Михаил Мудрик

Дмитрий Олийченко Источник: Football365
