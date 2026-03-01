Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Заря

Ggbet 2.71 – 3.15 – 2.91

16:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Ggbet 1.55 – 4.65 – 5.90

18:30 Арсенал – Челси

Ggbet 1.61 – 4.20 – 5.85

21:45 Рома – Ювентус

Ggbet 2.71 – 3.01 – 3.04

22:00 Жирона – Сельта

Ggbet 2.43 – 3.37 – 3.11

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
