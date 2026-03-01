Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
01 марта 2026, 08:35
Определен победитель турнира ATP 500 в Акапулько

Флавио Коболли в финале пятисотника в двух сетах переиграл Фрэнсиса Тиафо

Определен победитель турнира ATP 500 в Акапулько
Фрэнсис Тиафо и Флавио Коболли

Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 20) стал чемпионом хардового турнира АТР 500 в Акапулько, Мексика.

В финале итальянец в двух сетах переиграл Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 28) за 2 часа и 11 минут.

ATP 500 Акапулько. Хард. Финал

Флавио Коболли (Италия) [5] – Фрэнсис Тиафо (США) [8] – 7:6 (7:4), 6:4

Коболли провел третье очное противостояние против Тиафо и одержал первую победу. Ранее Флавио проигрывал Фрэнсису в Делрей-Бич 2024 и Вашингтоне-2025.

Помимо Тиафо, Коболли в Акапулько также переиграл Родриго Пачеко Мендеса, Далибора Сврчину, У Ибина и Миомира Кецмановича.

Коболли в четвертый раз сыграл в финале на уровне Тура и завоевал третий трофей, первый на харде. С понедельника Флавио поднимется на 15-е место в рейтинге АТР и обновит личный рекорд.

Видеообзор матча

Фото с матча и церемонии награждения

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Фрэнсис Тиафо Флавио Коболли ATP Акапулько
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
