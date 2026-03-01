Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЛС. Синчук заработал красную сопернику, дубль Мюллера, успех Лос-Анджелеса
МЛС США
Лос-Анжелес Гэлакси
01.03.2026 05:30 – FT 3 : 0
Шарлотт
Major League Soccer
01 марта 2026, 09:11 | Обновлено 01 марта 2026, 09:31
Из четырех украинцев сыграл лишь один

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

В ночь с 28 февраля на 1 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялись 11 матчей.

«Монреаль» в выездном матче с «Чикаго Файр» пропустил от Бамба на 27-й минуте. А на 56-й оказался в большинстве из-за удаления Дина, который сорвал выход Синчука один на один с вратарем. Однако отыграться канадцы не сумели, а в компенсированное время пропустили еще дважды. Сначала Кейперс реализовал пенальти, а затем с игры забил Лод – 3:0.

Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук сыграл полный матч и заработал для соперника красную, а Иван Лосенко не попал в заявку на игру.

ФК «Лос-Анджелес» в выездном матче с «Хьюстон Динамо» уверенно победил благодаря голам Дельгадо и Эустакио во втором тайме – 2:0. Первый гол «Динамо» пропустили вдесятером из-за удаления Карлоса, а второй – вдевятером, поскольку красную получил еще и Боусат.

Украинский защитник гостей Артем Смоляков наблюдал за этим матчем со скамейки запасных.

«Коламбус Крю» выиграл первый тайм в выездной игре со «Спортинг Канзас-Сити» благодаря голу Абу Али на 33-й минуте. Соперник сумел перевернуть игру благодаря дублю Йовельича, но Росси голом на 82-й минуте спас «Крю» от поражения. Более того, гости могли победить, но на 87-й минуте Абу Али не реализовал пенальти. В итоге результативная ничья – 2:2.

Украинский центрбек «Коламбуса» Евгений Чеберко просидел матч на скамейке запасных.

Дубль Мюллера, который отличился с пенальти и с игры, а также гол Вайта в первом тайме позволили «Ванкуверу» разгромить «Торонто» – 3:0.

МЛС. Регулярный чемпионат. 2-й тур, 1 марта

Чикаго Файр – Монреаль – 3:0

Голы: Бамба, 27, Кейперс, 90+4 (пен), Лод, 90+10

Удаление: Дин, 56

Нью-Йорк РБ – Нью-Инглэнд Революшн – 1:0

Гол: Холл, 53

Миннесота Юнайтед – ФК Цинциннати – 1:0

Гол: Ебоа, 66

Колорадо Рэпидс – Портленд Тимберс – 2:0

Голы: Оджеридан, 7, Геррингтон, 53

Удаление: Фори, 77

Сан-Хосе Эртквейкс – Атланта Юнайтед – 2:0

Голы: Джадд, 24, Боуда, 79

Реал Солт-Лейк – Сиэтл Саундерс – 2:1

Голы: Гезархани, 23, Пиол, 47 – Рональд, 62

Спортинг Канзас-Сити – Коламбус Крю – 2:2

Голы: Йовельич, 48, 72 – Абу Али, 33, Росси, 82

Нереализованный пенальти: Абу Али, 87

Хьюстон Динамо – ФК Лос-Анджелес – 0:2

Голы: Дельгадо, 56, Эустакио, 82

Удаления: Карлос, 45+2, Боусат, 76

ФК Даллас – Нэшвилл – 0:0

Ванкувер Уайткэпс – ФК Торонто – 3:0

Голы: Мюллер, 25 (пен), 37, Вайт, 45+2

Лос-Анджелес Гэлакси – Шарлотт – 3:0

Голы: Санабрия, 8, Клаусс, 11, 13

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Клаусс (Лос-Анжелес Гэлакси).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Клаусс (Лос-Анжелес Гэлакси), асcист Gabriel Pec.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Sanabria (Лос-Анжелес Гэлакси).
Томас Мюллер Геннадий Синчук Иван Лосенко Артем Смоляков Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS) Чикаго Файр Клуб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз Миннесота Юнайтед Цинциннати (MLS) Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс Сан-Хосе Эртквейкс Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити Коламбус Крю Даллас (MLS) Нэшвилл (MLS) Ванкувер Уайткэпс Торонто (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Шарлотт (MLS)
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
