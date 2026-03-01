МЛС. Синчук заработал красную сопернику, дубль Мюллера, успех Лос-Анджелеса
Из четырех украинцев сыграл лишь один
В ночь с 28 февраля на 1 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялись 11 матчей.
«Монреаль» в выездном матче с «Чикаго Файр» пропустил от Бамба на 27-й минуте. А на 56-й оказался в большинстве из-за удаления Дина, который сорвал выход Синчука один на один с вратарем. Однако отыграться канадцы не сумели, а в компенсированное время пропустили еще дважды. Сначала Кейперс реализовал пенальти, а затем с игры забил Лод – 3:0.
Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук сыграл полный матч и заработал для соперника красную, а Иван Лосенко не попал в заявку на игру.
ФК «Лос-Анджелес» в выездном матче с «Хьюстон Динамо» уверенно победил благодаря голам Дельгадо и Эустакио во втором тайме – 2:0. Первый гол «Динамо» пропустили вдесятером из-за удаления Карлоса, а второй – вдевятером, поскольку красную получил еще и Боусат.
Украинский защитник гостей Артем Смоляков наблюдал за этим матчем со скамейки запасных.
«Коламбус Крю» выиграл первый тайм в выездной игре со «Спортинг Канзас-Сити» благодаря голу Абу Али на 33-й минуте. Соперник сумел перевернуть игру благодаря дублю Йовельича, но Росси голом на 82-й минуте спас «Крю» от поражения. Более того, гости могли победить, но на 87-й минуте Абу Али не реализовал пенальти. В итоге результативная ничья – 2:2.
Украинский центрбек «Коламбуса» Евгений Чеберко просидел матч на скамейке запасных.
Дубль Мюллера, который отличился с пенальти и с игры, а также гол Вайта в первом тайме позволили «Ванкуверу» разгромить «Торонто» – 3:0.
МЛС. Регулярный чемпионат. 2-й тур, 1 марта
Чикаго Файр – Монреаль – 3:0
Голы: Бамба, 27, Кейперс, 90+4 (пен), Лод, 90+10
Удаление: Дин, 56
Нью-Йорк РБ – Нью-Инглэнд Революшн – 1:0
Гол: Холл, 53
Миннесота Юнайтед – ФК Цинциннати – 1:0
Гол: Ебоа, 66
Колорадо Рэпидс – Портленд Тимберс – 2:0
Голы: Оджеридан, 7, Геррингтон, 53
Удаление: Фори, 77
Сан-Хосе Эртквейкс – Атланта Юнайтед – 2:0
Голы: Джадд, 24, Боуда, 79
Реал Солт-Лейк – Сиэтл Саундерс – 2:1
Голы: Гезархани, 23, Пиол, 47 – Рональд, 62
Спортинг Канзас-Сити – Коламбус Крю – 2:2
Голы: Йовельич, 48, 72 – Абу Али, 33, Росси, 82
Нереализованный пенальти: Абу Али, 87
Хьюстон Динамо – ФК Лос-Анджелес – 0:2
Голы: Дельгадо, 56, Эустакио, 82
Удаления: Карлос, 45+2, Боусат, 76
ФК Даллас – Нэшвилл – 0:0
Ванкувер Уайткэпс – ФК Торонто – 3:0
Голы: Мюллер, 25 (пен), 37, Вайт, 45+2
Лос-Анджелес Гэлакси – Шарлотт – 3:0
Голы: Санабрия, 8, Клаусс, 11, 13
