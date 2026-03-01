Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стародубцева получила соперницу в квалификации супертурнира в Индиан-Уэллс
01 марта 2026, 07:10
В первом раунде отбора Юлия встретится с Эльвиной Калиевой

Стародубцева получила соперницу в квалификации супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Юлия получила 12-й номер посева и в первом раунде отбора встретится с Эльвиной Калиевой (США, WTA 154).

Ранее Стародубцева ни разу не играла против Калиевой. Если Юлия сумеет выйти в финал квалов, то поборется либо против Мэдисон Бренгл (США,WTA 373), либо против Талии Гибсон (Австралия, WTA 110).

Стародубцева во второй раз в карьере выступит на кортах Индиан-Уэллс. В прошлом году Юлия проиграла Клэр Лю в первом круге отбора.

Встреча Стародубцевой и Калиевой состоится 1 марта третьим запуском на корте №4 после игры Мандлик – Парри. Ориенторовочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

В основную сетку Индиан-Уэллс из украинок заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
