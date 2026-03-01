Стародубцева получила соперницу в квалификации супертурнира в Индиан-Уэллс
В первом раунде отбора Юлия встретится с Эльвиной Калиевой
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) сыграет в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Юлия получила 12-й номер посева и в первом раунде отбора встретится с Эльвиной Калиевой (США, WTA 154).
Ранее Стародубцева ни разу не играла против Калиевой. Если Юлия сумеет выйти в финал квалов, то поборется либо против Мэдисон Бренгл (США,WTA 373), либо против Талии Гибсон (Австралия, WTA 110).
Стародубцева во второй раз в карьере выступит на кортах Индиан-Уэллс. В прошлом году Юлия проиграла Клэр Лю в первом круге отбора.
Встреча Стародубцевой и Калиевой состоится 1 марта третьим запуском на корте №4 после игры Мандлик – Парри. Ориенторовочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
В основную сетку Индиан-Уэллс из украинок заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
