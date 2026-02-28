Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий Сачко может впервые сыграть на Мастерсе
ATP
Виталий Сачко может впервые сыграть на Мастерсе

Украинский теннисист попал в список участников квалификации турнира в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист, Виталий Сачко (ATP 185) попал в список участников квалификации турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

После отказа нескольких игроков Сачко может впервые сыграть на Мастерсе, который стартует на следующей неделе, 4 марта.

Самым большим достижением украинца является выход в полуфинал АТР 250 Метц (Франция). Результаты на челенджерах: один трофей в одиночном разряде и десять – в парном.

28 февраля Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано.

В основной сетке женского одиночного разряда Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации выступит Юлия Стародубцева.

ATP Индиан-Уэллс Виталий Сачко
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
