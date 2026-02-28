Виталий Сачко может впервые сыграть на Мастерсе
Украинский теннисист попал в список участников квалификации турнира в Индиан-Уэллс
Украинский теннисист, Виталий Сачко (ATP 185) попал в список участников квалификации турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
После отказа нескольких игроков Сачко может впервые сыграть на Мастерсе, который стартует на следующей неделе, 4 марта.
Самым большим достижением украинца является выход в полуфинал АТР 250 Метц (Франция). Результаты на челенджерах: один трофей в одиночном разряде и десять – в парном.
28 февраля Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано.
В основной сетке женского одиночного разряда Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации выступит Юлия Стародубцева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Матч может состояться в Измире, если на это согласится УЕФА