  4. Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ у Гавра в Лиге 1
Франция
01 марта 2026, 07:20 |
1467
0

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ у Гавра в Лиге 1

Илья отыграл весь поединок 24-го тура, парижане одержали победу со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

28 февраля ПСЖ вместе с украинским центральным защитником Ильей Забарным одержал минимальную победу над Гавром (1:0) в матче 24-го тура Лиги 1 2025/26.

Забарный провел на поле весь поединок, голевыми действиями отличиться не сумел. Статистический портал WhoScored поставил Илье оценку в 7.2 балла.

Лучшим игроком встречи стал голкипер Гавра Мори Диав, который совершил семь сейвов – 8.5. Автор единственного забитого мяча в этом матче – Брэдли Барколя – получил 7.5 балла.

ПСЖ возглавляет таблицу чемпионата Франции с 57 очками. Гавр располагается на 13-м месте с 26 пунктами.

Оценки WhoScored за матч Гавр – ПСЖ (0:1)

По теме:
Худший игрок матча. Обнародована оценка Малиновского за поединок с Интером
Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона против Ньюкасла на 5 голов
ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Илья Забарный Брэдли Баркола оценки WhoScored Гавр ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
