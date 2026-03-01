Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ у Гавра в Лиге 1

28 февраля ПСЖ вместе с украинским центральным защитником Ильей Забарным одержал минимальную победу над Гавром (1:0) в матче 24-го тура Лиги 1 2025/26.

Забарный провел на поле весь поединок, голевыми действиями отличиться не сумел. Статистический портал WhoScored поставил Илье оценку в 7.2 балла.

Лучшим игроком встречи стал голкипер Гавра Мори Диав, который совершил семь сейвов – 8.5. Автор единственного забитого мяча в этом матче – Брэдли Барколя – получил 7.5 балла.

ПСЖ возглавляет таблицу чемпионата Франции с 57 очками. Гавр располагается на 13-м месте с 26 пунктами.

Оценки WhoScored за матч Гавр – ПСЖ (0:1)