Две украинки сыграют в квалификации турнира WTA 125 в Анталье
Соболева и Завацкая выступят в отборе, Олейникова и Калинина заявлены в основу
На следюущей недели на кортах турецкой Антальи состоятся вторые грунтовые соревнования категории WTA 125.
В квалификации выступят две украинские теннисистки: Анастасия Соболева (WTA 271) и Катарина Завацкая (WTA 317).
Соболева в первом раунде поборется против Лизы Пигато (Италия, WTA 196), а Завацкая встретится с Каролин Вернер (Германия, WTA 239).
Матчи с участием Анастасии и Катарины состоятся 1 марта.
В основу из украинок заявлены Александра Олейникова (WTA 71) и Ангелина Калинина (WTA 202). Олейникова будет посеяна под первым номером.
Калинина 1 марта проведет финальный матч первого турнира WTA 125 на кортах Антальи. Ориентировочно в 11:30 по Киеву Ангелина начнет решающую встречу с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 104).
