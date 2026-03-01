Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Две украинки сыграют в квалификации турнира WTA 125 в Анталье

Соболева и Завацкая выступят в отборе, Олейникова и Калинина заявлены в основу

Instagram. Анастасия Соболева

На следюущей недели на кортах турецкой Антальи состоятся вторые грунтовые соревнования категории WTA 125.

В квалификации выступят две украинские теннисистки: Анастасия Соболева (WTA 271) и Катарина Завацкая (WTA 317).

Соболева в первом раунде поборется против Лизы Пигато (Италия, WTA 196), а Завацкая встретится с Каролин Вернер (Германия, WTA 239).

Матчи с участием Анастасии и Катарины состоятся 1 марта.

В основу из украинок заявлены Александра Олейникова (WTA 71) и Ангелина Калинина (WTA 202). Олейникова будет посеяна под первым номером.

Калинина 1 марта проведет финальный матч первого турнира WTA 125 на кортах Антальи. Ориентировочно в 11:30 по Киеву Ангелина начнет решающую встречу с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 104).

WTA Анталья Анастасия Соболева Катарина Завацкая Александра Олейникова Ангелина Калинина
