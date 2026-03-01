Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 марта 2026, 04:02
19
0

Американское дерби. Определена финальная пара турнира WTA 250 в Остине

Трофей соревнований в США разыграют Пейтон Стернс и Тейлор Таунсенд

Американское дерби. Определена финальная пара турнира WTA 250 в Остине
WTA. Тейлор Таунсенд

28 февраля состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 250 в Остине, США.

Четвертая сеяная соревнований Пейтон Стернс в трех сетах переиграла Кимберли Биррелл.

Пейтон проведет третий финал на уровне Тура (первый на харде) и поборется за второй трофей. В 2024 году она стала чемпионкой на кортах Рабата.

В финале Стернс поборется против своей соотечественницы Тейлор Таунсенд, которая выбила Эшлин Крюгер. Тейлор, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA, получила wild card в основную сетку Остина.

29-летняя Таунсенд впервые в карьере проведет финальный матч на турнире WTA. Основных успехов Тейлор добилась в парном разряде – бывшая первая ракетка мира (сейчас – девятая), 11 трофеев на уровне Тура, включая Уимблдон-2024 и Australian Open 2025.

В парном разряде Остина Таунсенд также сыграет в финале – вместе со Сторм Хантер американка встретится с дуэтом Юдис Чонг / Лян Эньшуо.

WTA 250 Остин. 1/2 финала

Эшлин Крюгер – Тейлор Таунсенд [WC] – 6:7 (6:8), 3:6
Пейтон Стернс [4] – Кимберли Бирреллл – 6:3, 3:6, 6:2

Пейтон Стернс Тейлор Таунсенд WTA Остин Кимберли Биррелл Эшлин Крюгер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
