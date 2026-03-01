Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграл свой 10-й матч в Серии А против Интера.

Произошло это в поединке 27-туру, в котором «нерадзури» дома обыграли «грифонов» со счетом 2:0.

Таким образом, Интер стал 5-м клубом, против которого Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А.

Первыми четырьмя были Удинезе (11), Торино (11), Рома (10) и Кальяри (10).

Совершил это украинец в составе двух команд: Аталанты и Дженоа.

Всего в активе Малиновского стало 177 сыгранных матчей в чемпионате Италии.

Команды, против которых играл Руслан Малиновский в Серии А (177 матчей)