  Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А
Италия
01 марта 2026, 00:26
Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А

Вспомним все команды, против которых играл украинский полузащитник в чемпионате Италии

Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграл свой 10-й матч в Серии А против Интера.

Произошло это в поединке 27-туру, в котором «нерадзури» дома обыграли «грифонов» со счетом 2:0.

Таким образом, Интер стал 5-м клубом, против которого Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А.

Первыми четырьмя были Удинезе (11), Торино (11), Рома (10) и Кальяри (10).

Совершил это украинец в составе двух команд: Аталанты и Дженоа.

Всего в активе Малиновского стало 177 сыгранных матчей в чемпионате Италии.

Команды, против которых играл Руслан Малиновский в Серии А (177 матчей)

  • 11 – Удинезе, Торино
  • 10 – Рома, Кальяри, Интер
  • 9 – Болонья, Ювентус, Лацио, Наполи, Милан
  • 8 – Верона, Сассуоло
  • 7 – Фиорентина
  • 6 – Парма, Лечче, Сампдория
  • 5 – Дженоа
  • 4 – Специя, Эмполи, Салернитана
  • 3 – Аталанта, Монца, Кремонезе
  • 2 – Брешия, Фрозиноне, СПАЛ, Кротоне, Беневенто
  • 1 – Венеция, Комо, Пиза
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
