Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А
Вспомним все команды, против которых играл украинский полузащитник в чемпионате Италии
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский сыграл свой 10-й матч в Серии А против Интера.
Произошло это в поединке 27-туру, в котором «нерадзури» дома обыграли «грифонов» со счетом 2:0.
Таким образом, Интер стал 5-м клубом, против которого Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А.
Первыми четырьмя были Удинезе (11), Торино (11), Рома (10) и Кальяри (10).
Совершил это украинец в составе двух команд: Аталанты и Дженоа.
Всего в активе Малиновского стало 177 сыгранных матчей в чемпионате Италии.
Команды, против которых играл Руслан Малиновский в Серии А (177 матчей)
- 11 – Удинезе, Торино
- 10 – Рома, Кальяри, Интер
- 9 – Болонья, Ювентус, Лацио, Наполи, Милан
- 8 – Верона, Сассуоло
- 7 – Фиорентина
- 6 – Парма, Лечче, Сампдория
- 5 – Дженоа
- 4 – Специя, Эмполи, Салернитана
- 3 – Аталанта, Монца, Кремонезе
- 2 – Брешия, Фрозиноне, СПАЛ, Кротоне, Беневенто
- 1 – Венеция, Комо, Пиза
