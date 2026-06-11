Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел замену Лунину за кругленькую сумму
Испания
11 июня 2026, 23:42 |
1212
0

Реал нашел замену Лунину за кругленькую сумму

Горничек заинтересовал мадридский клуб

11 июня 2026, 23:42 |
1212
0
Реал нашел замену Лунину за кругленькую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Реал» рассматривает вратаря «Браги» Лукаша Горничека как возможную замену Андрею Лунину, если украинец покинет клуб летом.

23-летний чешский голкипер имеет рост около двух метров, а его клаусула составляет 30 млн евро. Впрочем, по информации источников, португальский клуб может согласиться на трансфер примерно за 20 млн.

В мадридском клубе продолжают следить за ситуацией вокруг Лунина, который уже несколько сезонов остается дублером Тибо Куртуа. Именно от будущего украинского вратаря будет зависеть, активизирует ли «Реал» переговоры по Горничеку.

По теме:
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо
Борнмут нацелился на защитника из Серии А
Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Брага Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Бокс | 11 июня 2026, 10:12 0
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком

Александр недавно победил Рико в 11-м раунде

Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11 июня 2026, 04:35 5
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»

Британец – о поединке Александра с Верховеном

ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Футбол | 11.06.2026, 21:12
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо снова возглавил Реал Мадрид
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Футбол | 11.06.2026, 08:30
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
Футбол | 11.06.2026, 23:22
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22
Бокс
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
10.06.2026, 06:05
Бокс
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем