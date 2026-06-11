Реал нашел замену Лунину за кругленькую сумму

Мадридский «Реал» рассматривает вратаря «Браги» Лукаша Горничека как возможную замену Андрею Лунину, если украинец покинет клуб летом.

23-летний чешский голкипер имеет рост около двух метров, а его клаусула составляет 30 млн евро. Впрочем, по информации источников, португальский клуб может согласиться на трансфер примерно за 20 млн.

В мадридском клубе продолжают следить за ситуацией вокруг Лунина, который уже несколько сезонов остается дублером Тибо Куртуа. Именно от будущего украинского вратаря будет зависеть, активизирует ли «Реал» переговоры по Горничеку.