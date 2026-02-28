Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами
В этот раз жертвой англичанина стала дортмундская Боруссия
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн повторил рекорд немецкой Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ забитыми мячами.
В этот раз это произошло в поединке 24-го тура против дортмундской Боруссии, в котором мюнхенцы победили на выезде со счетом 3:2.
Таким образом, Кейн стал третьим игроком в истории Бундеслиги, который в четырех матчах подряд забил 2+ гола. Первыми двумя были Лотар Эммерих (Боруссия Дортмунд, 1967) и Томислав Марич (Вольфсбург, 2001).
Англичанин сделал дубль в матчах против Гоффенгайма, Вердера, Айнтрахта и Боруссии.
Также отметим, что в активе Кейна теперь 50 голов в сезоне (клуб и сборная).
Harry Kane is just the third player in the competition’s history to score 2+ goals in four consecutive Bundesliga games after Lothar Emmerich for Borussia Dortmund in 1967 and Tomislav Maric for Wolfsburg in 2001.— Squawka (@Squawka) February 28, 2026
It’s taken him just 24 games to score 30 league goals this… pic.twitter.com/JvUfuyNXfB
Harry Kane has now scored 50 goals for club and country this season.— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 28, 2026
We’re still in February 🤯 pic.twitter.com/NDwJ9qOf85
