Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами
Германия
28 февраля 2026, 22:09 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:10
382
0

Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами

В этот раз жертвой англичанина стала дортмундская Боруссия

28 февраля 2026, 22:09 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:10
382
0
Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн повторил рекорд немецкой Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ забитыми мячами.

В этот раз это произошло в поединке 24-го тура против дортмундской Боруссии, в котором мюнхенцы победили на выезде со счетом 3:2.

Таким образом, Кейн стал третьим игроком в истории Бундеслиги, который в четырех матчах подряд забил 2+ гола. Первыми двумя были Лотар Эммерих (Боруссия Дортмунд, 1967) и Томислав Марич (Вольфсбург, 2001).

Англичанин сделал дубль в матчах против Гоффенгайма, Вердера, Айнтрахта и Боруссии.

Также отметим, что в активе Кейна теперь 50 голов в сезоне (клуб и сборная).

По теме:
Кейн забил суммарно 20 голов в North London Derby и Der Klassiker
Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд
статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Бокс | 28 февраля 2026, 07:30 4
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку

Сосновский поддержал мнение Гераскевича

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 28 февраля 2026, 11:43 11
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
Футбол | 28.02.2026, 18:45
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28.02.2026, 15:45
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Футбол | 28.02.2026, 22:01
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти. Сколько промахов за карьеру?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 14
Футбол
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16 1
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем