Германия28 февраля 2026, 21:16 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:06
ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд
Англичанин вывел «Баварию» вперед
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отличился дублем в ворота дортмундской «Боруссии».
Случилось это в поединке 24-го тура чемпионата Германии, который проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Гарри Кейн сначала сравнял счет на 54-й минуте, а после точного удара с пенальти на 70-й минуте вывел команду Компани вперед. Счет на табло – 1:2.
