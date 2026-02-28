Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отличился дублем в ворота дортмундской «Боруссии».

Случилось это в поединке 24-го тура чемпионата Германии, который проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гарри Кейн сначала сравнял счет на 54-й минуте, а после точного удара с пенальти на 70-й минуте вывел команду Компани вперед. Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд