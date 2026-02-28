Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд
Германия
28 февраля 2026, 21:16 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:06
Англичанин вывел «Баварию» вперед

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отличился дублем в ворота дортмундской «Боруссии».

Случилось это в поединке 24-го тура чемпионата Германии, который проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гарри Кейн сначала сравнял счет на 54-й минуте, а после точного удара с пенальти на 70-й минуте вывел команду Компани вперед. Счет на табло – 1:2.

Даниил Кирияка
