Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
28 февраля 2026, 21:18 | Обновлено 28 февраля 2026, 21:19
Энрике решил судьбу Ильи Забарного на следующий матч ПСЖ

Илья выйдет в стартовом составе на матч против «Гавра»

Энрике решил судьбу Ильи Забарного на следующий матч ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 28 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Франции «Гавр» примет «ПСЖ».

Поединок состоится на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Начало встречи — в 22:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер парижан определил стартовый состав на этот поединок. Футболист сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе на этот матч.

В этом сезоне в активе Забарного в Лиге 1 восемнадцать матчей и один гол.

По теме:
Гавр – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ВИДЕО. Фонсека рассказал, сыграет ли Яремчук в суперматче против Марселя
Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
