Энрике решил судьбу Ильи Забарного на следующий матч ПСЖ

В субботу, 28 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Франции «Гавр» примет «ПСЖ».

Поединок состоится на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Начало встречи — в 22:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер парижан определил стартовый состав на этот поединок. Футболист сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе на этот матч.

В этом сезоне в активе Забарного в Лиге 1 восемнадцать матчей и один гол.