Франция28 февраля 2026, 21:18 | Обновлено 28 февраля 2026, 21:19
Энрике решил судьбу Ильи Забарного на следующий матч ПСЖ
Илья выйдет в стартовом составе на матч против «Гавра»
В субботу, 28 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Франции «Гавр» примет «ПСЖ».
Поединок состоится на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Начало встречи — в 22:05 по киевскому времени.
Главный тренер парижан определил стартовый состав на этот поединок. Футболист сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе на этот матч.
В этом сезоне в активе Забарного в Лиге 1 восемнадцать матчей и один гол.
Комментарии 1
TV5 Monde показує, якщо немає Мегого
