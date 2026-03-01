Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
01 марта 2026, 03:47
Где Вавринка? Фанаты возмутились решением организаторов Индиан-Уэллс

Стэн не получил wild card на Мастерс в Калифорнии, на котором добирался до финала в 2017

Где Вавринка? Фанаты возмутились решением организаторов Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

40-летний швейцарский теннисист, трехкратный победитель турниров Grand Slam Стэн Вавринка (ATP 99) не получил приглашение (wild card) от организаторов турнира ATP 1000 Индиана-Уэллс в основную сетку.

27 февраля организаторы тысячника опубликовали список игроков, получивших wild card. Отсутствие швейцарца, который является финалистом Мастерса в Калифорнии 2017 года, привлекло внимание в социальных сетях.

Jennifer Shermer: «Как они могут не дать ему шанс, пока он все еще отлично играет, но раздают их Винус направо и налево???»

MizMittens: «Совершенно нелепо, что Вавринка не попал в этот список. Какое неудачное решение со стороны BNP Paribas Open. Стэн был финалистом!»

Jimmy: «Неуважение к Стэну просто отвратительно. Его выступления в этом году показывают, на что он способен. Что еще он должен сделать?! Тот, кто принял это безмозглое решение, может пойти на хрен!»

На старте последнего сезона профессиональной карьеры Стэн дошел до третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, до 1/8 финала турниров ATP 250 Монпелье, ATP 500 Роттердам и ATP 500 Дубай.

Матчи основной сетки в Индиан-Уэллс стартуют 4 марта. Финал запланирован на 15 число.

