ВИДЕО. Игрок Металлиста 1925 признался в симуляции: «Сегодня не получилось»

Защитник Металлиста 1925 Владимир Салюк признался, что симулировал в матче УПЛ против Александрии, чтобы заработать пенальти.

Рефери назначил пенальти, но после VAR отменил 11-метровый.

«Видел, что соперник замахивается, а потом убрал ногу. Я где-то пытался пенальти получить. Сегодня не получилось. Бывает такое, это часть футбола. Хотелось пенальти получить», – сказал Салюк.

Металлист 1925 получил пенальти в конце встречи и выиграл 1:0.