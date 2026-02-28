ВИДЕО. Игрок Металлиста 1925 признался в симуляции: «Сегодня не получилось»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 20:35 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:40
Салюк очень хотел пенальти

ФК Александрия

Защитник Металлиста 1925 Владимир Салюк признался, что симулировал в матче УПЛ против Александрии, чтобы заработать пенальти.

Рефери назначил пенальти, но после VAR отменил 11-метровый.

«Видел, что соперник замахивается, а потом убрал ногу. Я где-то пытался пенальти получить. Сегодня не получилось. Бывает такое, это часть футбола. Хотелось пенальти получить», – сказал Салюк.

Металлист 1925 получил пенальти в конце встречи и выиграл 1:0.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Владимир Салюк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии
