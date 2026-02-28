Украина. Премьер лига28 февраля 2026, 20:35 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:40
ВИДЕО. Игрок Металлиста 1925 признался в симуляции: «Сегодня не получилось»
Салюк очень хотел пенальти
28 февраля 2026, 20:35 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:40
Защитник Металлиста 1925 Владимир Салюк признался, что симулировал в матче УПЛ против Александрии, чтобы заработать пенальти.
Рефери назначил пенальти, но после VAR отменил 11-метровый.
«Видел, что соперник замахивается, а потом убрал ногу. Я где-то пытался пенальти получить. Сегодня не получилось. Бывает такое, это часть футбола. Хотелось пенальти получить», – сказал Салюк.
Металлист 1925 получил пенальти в конце встречи и выиграл 1:0.
