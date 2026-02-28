Сыграет Миколенко? Ньюкасл и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги

В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «St James' Park» в Ньюкасле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «ирисок» и сборной Украины Виталий Миколенко начнет игру с первых минут.

«Эвертон» набрал 37 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 36 пунктов – подопечные Эдди Хау разместились на 12-й позиции.

Стартовые составы Ньюкасла и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги: