  Сыграет Миколенко? Ньюкасл и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги
Англия
28 февраля 2026, 15:49
Сыграет Миколенко? Ньюкасл и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги

Поединок 28-го тура чемпионата Англии состоится 28 февраля в 17:00 по киевскому времени

Сыграет Миколенко? Ньюкасл и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «St James' Park» в Ньюкасле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «ирисок» и сборной Украины Виталий Миколенко начнет игру с первых минут.

«Эвертон» набрал 37 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 36 пунктов – подопечные Эдди Хау разместились на 12-й позиции.

Стартовые составы Ньюкасла и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги:

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Ньюкасл - Эвертон Эвертон Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
