Сыграет Миколенко? Ньюкасл и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги
Поединок 28-го тура чемпионата Англии состоится 28 февраля в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон».
Команды сыграют на стадионе «St James' Park» в Ньюкасле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник «ирисок» и сборной Украины Виталий Миколенко начнет игру с первых минут.
«Эвертон» набрал 37 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 36 пунктов – подопечные Эдди Хау разместились на 12-й позиции.
Стартовые составы Ньюкасла и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги:
