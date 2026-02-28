Эллас Верона

В 27 туре итальянской Серии А, между собой сыграют Верона – Наполи. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Верона

«Мастифы» проваливают нынешний чемпионат, так как идут на последнем месте в турнирной таблице, отставая от Пизы по дополнительным показателям. Самое страшное то, что отставание от спасительного 17 места составляет целых 9 очков. Пока теоретические шансы на спасение есть, хотя вылет в Серию В выглядит неизбежным.

В последнем туре Верона провалилась на выезде против Сассуоло, потерпев поражение со счетом 0:3. Серия без побед продолжилась до 11 матчей, за этот период удалось набрать всего три очка. Семеро игроков не смогут выйти на поле в данном противостоянии.

Наполи

Действующие чемпионы далеки от защиты титула, они третьи в турнирной таблице, опережая Рому по дополнительным показателям, однако, отставание от лидера составляет целых 14 очков. В последнем туре подопечные Антонио Конте уступили на выезде Аталанте 1:2, хоть и выиграли первый тайм.

Наполи, в этом сезоне провалился в еврокубках, не сумев попасть в топ-24 основного раунда Лиги чемпионов. С Кубка Италии уже тоже вылетели, поэтому остается только чемпионат. Исходя из нынешнего положения, важно удержаться в первом квартете. Травмы не позволят выйти на поле шестерым футболистам.

Личные встречи

В матче первого круга команды не определили победителя, Верона вела 2:0 после первого тайма, но в итоге сыграли 2:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд такими коэффициентами: 6.63 для Вероны и 1.63 для Наполи.

Аутсайдер принимает на своем поле действующего чемпиона, поэтому гости котируются фаворитами данного противостояния. Обе команды не в лучшей форме, хотя неаполитанцы точно выше классом. Я жду не самого интересного футбола, но предугадать сценарий здесь сложно. Неаполитанцы должны владеть инициативой, а Верона постарается бороться до последнего. Поставлю здесь на чистую победу гостей за 1,54.