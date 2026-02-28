Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпионат Италии: победа Комо, Наполи вырвал три очка
Италия
28 февраля 2026, 20:58 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:03
Чемпионат Италии: победа Комо, Наполи вырвал три очка

Состоялось два матча 27-го тура Серии А

Чемпионат Италии: победа Комо, Наполи вырвал три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Верона

В субботу, 28 февраля, состоялись матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Было проведено два поединка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Комо» дома ожидаемо обыграл «Лечче».

«Наполи» вырвал три очка в гостях у «Вероны».

Серия А. 27-й тур

Комо – Лечче – 3:1

Голы: Дувикас, 18, Хесус Родригес, 36, Кемпф, 44 – Кулибали, 13

Видео голов и обзор матча:

Верона – Наполи – 1:1

Голы: Акпро, 64 – Хойлунд, 2, Лукаку, 90+6

Видео голов и обзор матча:

Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Верона Комо Лечче Расмус Хойлунд Марк-Оливер Кемпф Хесус Родригес Анастасиос Дувикас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
