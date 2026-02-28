Италия28 февраля 2026, 20:58 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:03
Чемпионат Италии: победа Комо, Наполи вырвал три очка
Состоялось два матча 27-го тура Серии А
В субботу, 28 февраля, состоялись матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Было проведено два поединка.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
«Комо» дома ожидаемо обыграл «Лечче».
«Наполи» вырвал три очка в гостях у «Вероны».
Серия А. 27-й тур
Комо – Лечче – 3:1
Голы: Дувикас, 18, Хесус Родригес, 36, Кемпф, 44 – Кулибали, 13
Видео голов и обзор матча:
Верона – Наполи – 1:1
Голы: Акпро, 64 – Хойлунд, 2, Лукаку, 90+6
Видео голов и обзор матча:
