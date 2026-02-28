28 февраля, свою встречу в рамках очередного тура Серии А проведут Комо – Лечче. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Комо

В этом сезоне Комо всех заставляет с собой считаться, это непросто крепкий середняк, а амбициозный претендент на еврокубки. Пока клуб шестой в Серии А, опережая Аталанту только по дополнительным показателям, отставание от первого квартета составляет пять очков.

В последнем туре подопечные Фабрегаса обыграли на выезде сам Ювентус со счетом 2:0, чем прервали серию из трех матчей без побед. Клуб продолжает борьбу и в Кубке Италии, там придется сыграть в полуфинале против Интера. Из-за повреждений, предстоящий матч вынуждены пропустить Аддаи и Батурина.

Лечче

Тяжело текущий чемпионат складывается для Лечче, клубу приходится вести борьбу за выживание. Команда сейчас находится в зоне вылета, занимая, 18-ю строчку, однако, отстает от двоих конкурентов только по дополнительным показателям.

В последнем туре «красно-желтые» уступили на своем поле лидеру Интеру, со счетом 0:2, прервав серию из двух побед. У Лечче остается самая слабая атака в чемпионате, всего 17 мячей в 26 матчах. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но слабая игра впереди стала причиной такого положения. Предстоящую встречу пропустят Камарда, Гаспар и Бериша.

Личные встречи

В матче первого круга особой борьбы не получилось, так как Комо одержал выездную победу со счетом 3:0. Лечче проиграл сопернику последние три матча, ни разу не забив в этих встречах.

Прогноз на матч

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень такими коэффициентами: 1.36 для Комо и 9.31 для Лечче. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Перед клубами стоят разные задачи, Комо ведет борьбу за еврокубки, а Лечче пытается остаться в элите. Хозяева объяснимо считаются большими фаворитами и должны владеть преимуществом в таком матче. Обе команды серьезно мотивированы, поэтому стоит ожидать упорной борьбы. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на успех Комо с форой -1 гол за 1,63.