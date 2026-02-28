Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТВЕРДОХЛЕБ: «Хочу помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 11:54 |
127
0

ТВЕРДОХЛЕБ: «Хочу помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины»

Егор имеет амбициозные цели

28 февраля 2026, 11:54 |
127
0
ТВЕРДОХЛЕБ: «Хочу помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины»
ФК ЛНЗ. Егор Твердохлеб

Полузащитник черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб рассказал о своих целях на нынешний сезон. Егор планирует помочь «фиолетовым» завоевать трофей.

– Что для тебя будет маркером успешного сезона?

– Помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины, – сказал Егор.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на 2 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. В 1/4 финала Кубка Украины «фиолетовые» сыграют против Буковины.

По теме:
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила о своем решении по матчу Александрия – Оболонь
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Футбол | 27 февраля 2026, 15:37 7
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром

Авторитетный отечественный тренер считает, что о прогрессе киевлян говорить пока рано

«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением
Футбол | 28 февраля 2026, 04:30 7
«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением
«Сказал, что нас бомбит Америка». Украинский футболист шокировал заявлением

Романчук – о Джуджаке

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Футбол | 27.02.2026, 13:17
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с украинцем, отпустив в другой клуб УПЛ
Футбол | 28.02.2026, 11:19
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с украинцем, отпустив в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с украинцем, отпустив в другой клуб УПЛ
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Футбол | 27.02.2026, 17:14
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 10
Другие виды
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 20
Бокс
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 44
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем