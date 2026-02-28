ТВЕРДОХЛЕБ: «Хочу помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб рассказал о своих целях на нынешний сезон. Егор планирует помочь «фиолетовым» завоевать трофей.

– Что для тебя будет маркером успешного сезона?

– Помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины, – сказал Егор.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на 2 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. В 1/4 финала Кубка Украины «фиолетовые» сыграют против Буковины.