ТВЕРДОХЛЕБ: «Хочу помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины»
Егор имеет амбициозные цели
Полузащитник черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб рассказал о своих целях на нынешний сезон. Егор планирует помочь «фиолетовым» завоевать трофей.
– Что для тебя будет маркером успешного сезона?
– Помочь ЛНЗ выиграть УПЛ или Кубок Украины, – сказал Егор.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ находится на 2 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. В 1/4 финала Кубка Украины «фиолетовые» сыграют против Буковины.
